根據國民健康署106年調查，每11名幼兒園大班學童就有1人近視；到了國小六年級，近視率更高達70.6％。而受到新冠疫情影響，學童減少戶外活動，醫師提醒，「近距離用眼」2小時就會增加30％的近視風險，無論是看書、使用3C、畫圖、玩積木等近距離用眼活動，記得每30分鐘要休息10分，讓眼睛充分放鬆。

國健署副署長魏璽倫表示，106年兒童青少年視力監測調查結果顯示，幼兒園小班近視率為6.9％、大班為9.0％、國小一年級為19.8％，到國小六年級已達70.6％；目前正在進行110年調查，很擔心疫情之後學童近視情形變嚴重。

魏璽倫指出，每個人在出生時都有先天性遠視，眼科醫師稱為「遠視儲備量」，等於是健康視力的存摺，但隨著年齡增長、長時間近距離用眼，儲備量會慢慢消耗掉，因此希望家長帶孩子定期檢查，了解儲備量還剩多少，並及早養成正確用眼習慣。

中華民國眼科醫學會理事長陳建同表示，如果從小近視，成年後可能變成高度近視，到了中老年會有很多後遺症，不僅白內障提早發生，還可能引發青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等；因此近視防治教育要往下延伸，讓小朋友盡量保留遠視儲備量，不要太快進入近視。

「學齡前期」到「學齡期」是近視防治的關鍵階段。高雄長庚醫院近視防治中心主任吳佩昌提醒，不一定是使用3C用品才會近視，孩子長時間畫圖、玩積木或拼圖、看書等室內活動，只要2小時近距離用眼，就會增加30％的近視風險。他也觀察到，許多國小學童放學就待在安親班，不像學校有固定下課時間，很容易長時間用眼而導致近視，這也是目前近視防治的宣導方向。

吳佩昌提醒，近距離用眼活動每30分鐘就要起身走一走，休息10分鐘，讓眼睛肌肉放鬆；即使戴眼鏡雖然可以矯正視力，但近視的問題仍存在，眼軸拉長情形會隨著青春期而持續加深，因此還是要定期到眼科檢查，避免成為高度近視。

吳佩昌也提到，即使學校視力檢查驗出1.0，也不代表孩子一定沒有近視，因為有時候稍微瞇眼會讓視力變好，又或者是有遠視、近視危險期等情況；建議從3歲開始定期到眼科檢查，使用散瞳驗光方式，才能驗出精準的度數。