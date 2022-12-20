中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機

儘管阿根廷尋尋覓覓，四處評估可能採購的新戰機，但由於英美有意見，以致一路坎坷。不過，據中國分析師說，雖然阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）最近對採購戰機潑冷水，但布宜諾斯艾利斯向中國等國買戰機的大門很可能還開著。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，費南德茲上周宣布，阿根廷不會立即採購任何軍機，可是大約就在1個月前，媒體才報導，該國官員已看過中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」（Thunder）戰機，也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機，還有丹麥的二手美製F-16戰機。此外，它先前還看過印度製「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），以及俄製的米格（MiG）-35戰機等可能的目標。

兩名中方軍事分析家說，阿根廷會突然踩煞車，除了可能受到英美干擾外，還可能受到國內動盪的經濟局勢影響。

費南德茲（Alberto Fernandez）上周在接受《金融時報》（Financial Times）專訪時，被問及採購戰機的計畫，但他回答，絕對有比買武器更重要的事。他強調，阿根廷沒有戰爭問題，和平是南美國家之間的共識。

然而，阿根廷政府去年在2022年度預算案中，撥出6.64億美元（約204億台幣），打算採購多用途戰機，以更新機隊。北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，他認為阿根廷會改變心意，是美國施壓所致。「那是因為美國人大力施壓，所以短期內JF-17的事可能會擱置，」他說，未來阿根廷可能會像北京採購JF-17，或是其他型戰機。

雙座型「梟龍」戰機

中巴聯手打造的FC-1/JF-17是4代單引擎輕型多用途戰機，最高速度可達1.6馬赫，而作戰半徑可達 1,400 公里。而上個月阿根廷駐中國大使牛望道（Sabino Vaca Narvaja）才會見了中航技進出口（CATIC）公司代表，討論了可能的JF-17採購案。

另一方面，中國軍事評論員宋忠平也說，對拉丁美洲國家擁有龐大政治影響力的美國會干預阿根廷軍購，是由於如果軍機採購案通過，將會擴大北京在相關區域的市場。此外，他指出，阿根廷1980年代和英國打過福克蘭戰爭（Falklands War）後，由於倫敦對它實施國防硬體禁運，要是它採購英方親密盟友美國製造的F-16，那將是失算。

近年來中方已確立成為全球軍武貿易要角的地位，而美國批評它，利用這類交易在包括拉丁美洲等區域發揮影響力。據美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）4月報告指出，自從2006年美國對委內瑞拉實施武器禁運後，它就成了拉丁美洲區的中國軍事硬體頭號買家。而在2009—2019年間，據說北京賣了價值6.15億美元（近190億台幣）的軍武到當地。