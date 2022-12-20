北市一名暴力傾向的男子，與結髮數十年的妻子常言語不合，去年10月間，持鐵鎚衝入廁所，朝妻子頭部敲擊，還好妻子抓住先生手臂向鄰居求救，未釀成殺身之禍。士林地院審結，認為案發前4天，先生預告要打妻子的頭打到死、剁塊後冰到冰箱，自2018年10月暴力虐妻8次，考量先生賠償16萬多元達成和解，依殺人未遂罪判處有期徒刑2年10月。

72歲先生與妻子相處不睦，多次暴力對待，3年來妻子向警方報案8次，最近又為了飲水吵雜聲互起爭執，案發當天，先生在毫無徵兆的情況，持鐵鎚朝妻子都不揮擊，案發後辯稱，沒有要殺害妻子意思，一時氣憤，不知道揮向何處。辯護人更稱，夫妻吵架難免，又無深仇大恨，傷勢僅頭部撕裂傷3公分，若有意殺人，不會只有輕傷。

妻子用手抓住先生的手臂，一直拉扯，向房客求救，頭部縫3針，合議庭考量，先生4天前就恫嚇要殺妻，施暴經屬於經常性、習慣將妻子當作發洩情緒的對象，竟在妻子沒有任何防備情況下，突然攻擊頭部，先生主觀上認定，足以掌控妻子的生死，持0.7公斤重鐵鎚攻擊頭部，已構成殺人犯意。

合議庭考量，妻子證稱每次一打就不停手，不給還手的機會，有4次被打進醫院，儘管先生為了彌補過錯，已經拿出30萬給妻子，其中13萬多元是原本的欠款，另賠償16萬多元賠償，妻子同意撤回告訴，不願追究，兩人現已沒有同住，家事法庭已核發保護令，依情堪憫恕予以減刑，判處有期徒刑2年10月，可上訴。