台塑新智能擴大儲能佈局前進南台灣，20日宣布與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市興建六大儲能案場，首個指標性案場位於台南永康，正式啟用。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，台南永康5.0MW／5.3MWh儲能案場為三方合作的第一個示範案場，台塑新智能整合建置儲能系統，翰可能源負責開發、設計規劃及施作，案場則由翰可轉投資的眾樹能源經營運轉。

正式啟用後，將投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務（AFC）；包括明年各縣市陸續完工的案場，第一期設置容量總計將達50MW以上。

此外，台塑新智能、翰可能源將進一步深化夥伴關係，明年啟動第二期計畫，地點位於台化彰化廠的100MW／300MWh超級儲能系統合作案，最快於明年底分階段完工，屆時將成為全台最大規模的「電網級」儲能案場。若未來國內儲能需求增高，廠內仍有餘裕擴充設置容量，可持續推動相關佈局。

翰可能源董事長陳洋淵指出，翰可能源從太陽能光電起家，逐步擴展充電站、儲能等業務，以多年累積的實力，現在跨入整合「太陽能光電、儲能、電動車充電站及智慧能源管理」的再生能源產業。

翰可能源過去採用歐美大廠系統，為展開儲能建置及支持國產化使命，看重台塑企業多年前就投入儲能應用工作，已培植深厚的研發能力及技術基底，而銷售實績更遍及全球，且台塑企業為了進一步友善環境，更以鋰鐵電池取代鉛酸電池，也是全台唯一完整通過UL／IEC安全認證的國產鋰鐵儲能系統，翰可能源及眾樹能源因此攜手台塑新智能，共同參與「綠能、儲能、節能」的綠色環保經濟發展。

王瑞瑜強調，再生能源發電佔比逐年增長，為靈活調度與加強電網韌性，順勢帶動台灣儲能市場，台塑新智能、翰可能源、眾樹能源將發揮各自專業能力，從設備、系統安裝到參與台電電力交易平台，都努力達到國產自製化。待2024年台塑新智能電池芯第一階段建置完成，將達成100％國產耕耘，對未來將繼續協助台灣電力系統、國家資訊將更為安全、完備。