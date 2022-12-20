麋先生推新曲〈倒數三萬天〉將瞬間唱成永遠。（相信音樂提供）

麋先生在演唱會前驚喜釋出10周年紀念單曲〈倒數三萬天〉。（相信音樂提供）

麋先生〈倒數三萬天〉記錄每個難忘的瞬間。（相信音樂提供）

麋先生將在12月24日於高雄流行音樂中心舉辦《WE 我們的十年》10周年演唱會，演出進入最後倒數，他們密集投入籌備與練團工作，同時釋出成軍10周年紀念單曲〈倒數三萬天〉，以難忘為題記錄重要的此刻，用擅長的音樂回饋一路以來陪伴身旁的樂迷，麋先生感性說：「麋先生的10周年，是積累許多歌迷的支持才能走到這裡，並成為現在的我們。」

麋先生成軍10年間走過金曲獲獎的高光時刻、承受外界質疑眼光的低谷，種種的心境轉變都烙印在他們的作品中，談到團員們各自最難忘的瞬間，鼓手逸凡表示2014年獲金曲獎時，頒獎人乱彈阿翔唸出「麋先生」團名的聲音讓他最難以忘懷，「這真的是我生命很重要的時刻。」；聖皓則笑著回憶成軍初期相互扶持的點滴：「我們那時常跑Live House表演，很常都在地下室，可能不通風，會有一股混雜菸、酒味和霉味的氣味，我們可以說是聞那個味道長大的，好像講起來不太健康，但是真的一聞到就回到一開始的感覺。」

吉他手喆安聞到下雨的味道，就會想起剛組團的時光，當時配置從簡，一切都自己來，時常冒著大雨從淡水騎車到市區開會練團，回憶那段辛苦卻甘之如飴的日子，他笑說：「現在想起來都覺得滿好玩的，現在要我這樣做真的辦不到，感覺好累！」貝斯手以諾更補充：「當時只帶一件雨衣都會先給樂器穿，自己淋雨都沒關係。」吉他手小B則把難忘的瞬間都用照片捕捉下來，「我前陣子找到剛成團的照片，看到就好像回到那個時光！」

主唱聖皓創作出〈倒數三萬天〉，就是想記錄每個難忘的瞬間，他解釋：「總是有那麼一個瞬間、一個氣味、一個人會讓自己喚起記憶，整個人瞬間會回到事件當下。希望以〈倒數三萬天〉留下屬於麋先生與歌迷的記憶。」聖皓也感觸良多：「爺爺得了失智症後，對於特定記憶格外執著，就讓我在想這樣深刻的感觸，要多難忘才記上一輩子。」

麋先生《WE 我們的十年》演唱會還有極少量票券，詳情請見https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37514。