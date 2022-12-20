新竹縣地價與標準地價評議委員會日前評定通過新竹縣112年公告土地現值調整，全縣土地現值平均調幅較去年上漲2.66％，公告土地現值依然由竹北市光明六路和縣政九路口的永豐銀行蟬連「地王」，公告土地現值每坪92.2萬元，大遠百竹北店區段每坪91.9萬元晉升「地后」。

新竹縣全縣土地現值平均調幅較去年上漲2.66％，大遠百竹北店區段每坪91.9萬元晉升「地后」。（羅浚濱攝）

地政處長魏嘉憲表示，新竹縣112年公告土地現值，配合內政部政策及全縣整體均衡性調整，並參考實價登錄動態分析、都市地區地價指數及住宅價格指數等相關數據做評估調整。

土地現值調整全縣3870個地價區段，833個地價區段（21.5％）呈現上漲、2976個地價區段（76.9％）呈現持平、61個地價區段（1.6％）呈現下跌情形。

縣府因在竹北市持續推動重大建設，興建特色公園等公共設施，生活機能日趨完善，土地現值在全縣漲幅最大，尤其是遠百竹北店騅駐和享平方影城廣場營運，帶動地價上漲。

竹北市公告地價調幅最高的在光明六路東一段，即交流道至自強南北路間的商業區區段，另為光明六路東一段北側，即遠百竹北店的莊敬北路至莊敬二街間商業區，調幅為6.9％，每坪91.9萬元，僅差地王區段3千元。

其次是寶山鄉，因受新竹科學園區寶山用地審議通過，台積電已進行寶山1、2期擴建計畫，區內並有數間大型廠房陸續興建，且臨寶山交流道，交通便捷，帶動科技產業發展。最低地價區段則位於尖石鄉斯馬段山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺80元，每坪約260 元。

地政處指出，新竹縣轄內各宗土地公告土地現值將於112年1月1日正式公告，民眾如需查詢公告土地現值，可於公告後，至新竹縣各地政事務所或上網查詢。