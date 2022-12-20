花蓮門諾醫院改善總院區大樓老舊，空間不足等問題，今年3月在醫院附近興建「健康管理中心大樓」，總經費6.5億，院方自籌4.5億，剩下部分則需向大眾籌募，因此院方委請營銷團隊拍攝籌募影片，盼能藉此感動社會大眾。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院改善總院區大樓老舊，空間不足等問題，今年3月在醫院附近興建「健康管理中心大樓」，目前工程進度已完成5％。（羅亦晽攝）

花蓮門諾醫院長年投入東部醫療，但總院區部分大樓老舊，有空間不足等問題，院方今年3月斥資6.5億元，在醫院附近興建「健康管理中心大樓」，預計2024年底試營運，不過院方為提供患者舒適的空間及先進的設備進行治療，啟動「不放棄的醫願」助建計畫，預計募資2億元，幫助偏鄉病患得到更好的醫療環境。

門諾醫院總院區設立迄今已有74年，院方為讓肢體障礙者、吞嚥困難患者及發展遲緩的孩童獲得更好的照護空間，在附近的美崙田徑場對面，建蓋基地面積約9000平方公尺、地下2層及地上5層樓的健康管理中心，待2024年底完工啟用後，健檢中心、產後護理之家、矯具義肢中心、兒童復健與早療中心、吞嚥治療服務中心等設施均會入駐。

門諾健康管理中心總經費6.5億元，院方自籌4.5億元，2億部分則需向社會籌募，不過目前僅募得3000萬元，因此院方啟動「不放棄的醫願」助建計畫，委請營銷團隊拍攝籌募影片，並在今天發布會，門諾會醫療財團法人總執行長張文信、營銷團隊創辦人陳琦琦、導演謝欣志與陳芝安均出席，與醫護一同觀看影片。

陳芝安分享拍片過程時說，跟著一線醫護到許多偏遠地方拍攝4、5天就已感到疲憊，更何況他們是1年365天上山下海在投入照護，且拍攝期間，看到他們用專業與熱情奉獻青春歲月，照顧分布在遙遠地區的患者相當感動。不過，回到醫院後，發現門諾的醫護不僅共用一張辦公桌，治療空間甚至只能用簾子隔開，因此希望能藉這支影片感動社會大眾，讓大家願意捐款，改善院方克難的醫療環境。

張文信說明健康管理中心工程進度，近日已完成大樓地基挖掘，整體進度達5％，主體工程預計2024年7月完工，同年底試營運。空間除提供醫護與患者，也會規畫作為早療團隊的訓練基地，並申請全台首棟健康建築認證，讓病患能於此得到最大的幫助。

張文信還說他已邀請藝術設計師，將花蓮特殊的山海風景融入健康管理中心的早療空間，吞嚥空間則以鯨魚為治療意象，屆時健康管理中心不僅只有硬體，內部還會設置智能治療與監控，透過互動讓患者產生治療的意願與熱情，期盼這樣的空間能在社會大眾愛心下逐步完成。