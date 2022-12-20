刑事局偵查第三大隊第三隊接獲情資，指有嫌犯企圖以進口怪手夾藏大批槍枝及大麻闖關入境。(刑事局提供)

刑事局偵查第三大隊第三隊接獲情資，指有嫌犯企圖以進口怪手夾藏大批槍枝及大麻闖關入境。(刑事局提供)

進口怪手暗藏市價4500萬槍毒 特勤隊趁卸貨攻堅圍捕畫面曝

刑事局偵查第三大隊第三隊接獲情資，指有嫌犯企圖以進口怪手夾藏大批槍枝及大麻闖關入境，立即組成專案小組深入追查，報請台中地檢署檢察官洪佳業及桃園地檢署檢察官邱健盛指揮偵辦，會同海關在台中港查獲兩台怪手夾藏4500萬元的大麻磚、3把制式手槍、長槍零件等贓證物，逮捕兩名嫌犯到案。

警方根據檢舉情資，進行大數據分析，發現彰化一家工程公司自加拿大進口怪手極為可疑，即向關務署密報注檢。12月3日會同台中關共同查驗，在兩台怪手的車底及電機處，查獲夾藏大麻磚80塊總毛重29公斤847公克、大麻花859公克、大麻膏142公克、大麻糖果123包毛重3206公克、大麻電子煙192枝、大麻電子煙彈92枝、大麻煙加熱器42支、克拉克制式短槍2枝、SCCY制式短槍1枝、3支長槍主要組成零件、1支霰彈槍主要組成零件、長槍彈匣33個、擴充彈匣6個。

貨運公司14日將怪手運至彰化一處修理廠，專案小組動員桃園市、台中市及彰化縣等7個警察單位，另出動除暴特勤隊計約30多名員警，強力攻堅嫌犯據點執行拘提及搜索，逮捕正在卸貨的55歲王姓男子，並同步拘提70歲的張姓公司負責人到案。

兩嫌否認走私槍毒，檢警不排除是被毒品走私集團利用充當人頭，全案訊後，依毒品及槍砲罪嫌移送法辦，檢方聲押兩嫌獲准。

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