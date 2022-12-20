王惠美表示，和仁國小志工隊已經連續13年到家扶傳愛，讓人覺得相當窩心，期盼更多人能加入家扶行列。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

聖誕節倒數，許多民眾陸續開始交換禮物，20日和仁國小志工隊裝扮成聖誕老人模樣，到彰化家扶與慢飛天使同樂，縣長王惠美也現身，一起將聖誕圓夢禮物送到每個慢飛天使手中，王惠美表示，和仁國小志工隊已經連續13年到家扶傳愛，讓人覺得相當窩心，期盼更多人能加入家扶行列。

和仁國小志工隊「相信有愛就有奇蹟為家扶發展學園慢飛天使圓夢」活動，在和仁國小校長胡素慈、家長會長陳采蘋及志工隊長吳雪菁帶領下，親手將聖誕圓夢禮物送到每個慢飛天使們手上，還捐贈早療服務經費15萬元，另外贊助家扶歲末園遊會攤位費1萬600元、5桌年菜，共計16萬7350元整。

王惠美表示，感謝和仁志工隊的夥伴，每年有錢出錢，有力出力，把愛傳出去，也謝謝和仁國小校長的支持，更呼籲家長早期發現、早期治療，對孩子的未來絕對是最好的，而早期療育服務縣府也相當努力，讓家長一有狀況即能尋求醫療、社福管道協助。

和仁志工隊長吳雪菁表示，感謝縣長百忙之中還惦記著慢飛天使圓夢活動，很感謝這13年圓夢路上，許多志工伙伴一起幫忙，像是包裝禮物、號召親朋好友出錢出力，也有學園畢業園生家長，帶著孩子投入慢飛天使圓夢活動行列。

彰化家扶發展學園主任王震光表示，感謝和仁國小志工隊長期以來對這群慢飛天使的愛護，也期盼社會大眾共同以愛與溫暖扶持這群慢飛天使成長、茁壯，您的支持帶給慢飛天使及家庭堅持下去的勇氣，這些祝福都是慢飛天使改變與成長的動力。