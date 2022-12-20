43歲舞蹈老師KIMIKO老師(林睿君)擁有扎實的舞蹈實力，美魔女的凍齡美貌，深受粉絲的喜愛，在2020年與帥氣教授王家玄結婚，時不時在社群平台恩愛放閃，讓粉絲羨慕不已。日前，KIMIKO又分享與老公的纏綿照，網友一看她身上的黑絲襪，笑稱：「太激烈破洞啦！」

KIMIKO昨(19)日在臉書上甜蜜曬出一張與老公合體纏綿照，只見高壯的王家玄霸氣的坐在椅子上，身著黑色牛仔上衣，一手抱住穿著白色薄上衣和激短黑褲的KIMIKO，她的極短熱褲搭配上性感的黑色網狀絲襪，看起來相當性感。

KIMIKO在貼文中寫道：「妳就開心做自己吧！和別人不一樣也很好，有點奇怪也沒關係...看著妳傻呼呼的笑容我就開心。」老公王家玄認為，「重點是妳，而不是『非得怎樣』的妳」，一席話讓KIMIKO非常感動，直呼老公真的是「可以隨時溝通的靈魂」。

許多粉絲羨慕夫妻倆的好感情，但是也有粉絲們從照片中注意到一個奇怪之處，紛紛表示，「那個襪子」、「太激烈破洞啦」、「襪子有破」、「我也只注意到襪子」、「襪子+1」。