祝福蔡麗清 法務部長蔡清祥：她沒有接觸新竹市弊案

法務部長蔡清祥今到嘉義市見證舊嘉義監獄與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」。（呂妍庭攝）

法務部長蔡清祥今到嘉義市見證舊嘉義監獄與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」。（呂妍庭攝）

高虹安找檢察官蔡麗清任副手 法務部長蔡清祥：她沒有接觸新竹市弊案

新竹市長當選人高虹安公布首波小內閣人事，台灣高檢署檢察官蔡麗清將出任副市長，今法務部長蔡清祥到嘉義，除對蔡麗清給予祝福，也澄清蔡麗清是二審檢察官，對新竹市有關的弊案，都沒有參與、接觸，未來蔡麗清離開司法界，處理上只能用她的專業，對案件都不會得到其他的消息，至次外界誤會蔡麗清有承辦相關案件，是誤傳。

蔡清祥今到嘉義市見證舊嘉義監獄與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」，事後接受媒體訪問，被問及蔡麗清將出任高虹安副手，蔡清祥表示，檢察官都非常優秀，各界都要來挖角，至於蔡麗清「她有自己人生規畫，我們予以祝福」。

蔡清祥也說，檢察官的培育也需要大家一起支持，檢察官是社會安定、追訴犯罪的人才庫，不管是在檢察機關或在各行各業，都有很好的表現，為整個社會、人民多做服務。

蔡清祥另表示，外界有些誤會，說蔡麗清有承辦那些案子，事實上她是二審檢察官，在處理中、有關新竹市的弊案，是由一審檢察官在偵辦，外界是誤傳，要做澄清，她跟這個案子原先都沒接觸，她未來的工作已經離開司法界，對案件都不會得到其他的消息。