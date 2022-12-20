祝福蔡麗清 法務部長蔡清祥：她沒有接觸新竹市弊案

新竹市長當選人高虹安公布首波小內閣人事，台灣高檢署檢察官蔡麗清將出任副市長，今法務部長蔡清祥到嘉義，除對蔡麗清給予祝福，也澄清蔡麗清是二審檢察官，對新竹市有關的弊案，都沒有參與、接觸，未來蔡麗清離開司法界，處理上只能用她的專業，對案件都不會得到其他的消息，至次外界誤會蔡麗清有承辦相關案件，是誤傳。
蔡清祥今到嘉義市見證舊嘉義監獄與日本網走監獄博物館簽訂「推動友好交流協定」，事後接受媒體訪問，被問及蔡麗清將出任高虹安副手，蔡清祥表示，檢察官都非常優秀，各界都要來挖角，至於蔡麗清「她有自己人生規畫，我們予以祝福」。
蔡清祥也說，檢察官的培育也需要大家一起支持，檢察官是社會安定、追訴犯罪的人才庫，不管是在檢察機關或在各行各業，都有很好的表現，為整個社會、人民多做服務。
蔡清祥另表示，外界有些誤會，說蔡麗清有承辦那些案子，事實上她是二審檢察官，在處理中、有關新竹市的弊案，是由一審檢察官在偵辦，外界是誤傳，要做澄清，她跟這個案子原先都沒接觸，她未來的工作已經離開司法界，對案件都不會得到其他的消息。
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