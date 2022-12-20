苗栗縣後龍鎮公所出版《續修後龍鎮志》20日正式刊行，地方人士、耆老及編纂人員們同場慶賀。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆在卸任前完成《續修後龍鎮志》出版。（謝明俊攝）

後龍鎮新舊任鎮長朱秋隆及謝清輝共同參加《續修後龍鎮志》發表會。（謝明俊攝）

連任成功的縣議員張淑芬到場慶賀《續修後龍鎮志》刊行。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮原鎮志在20年前刊行後，後龍鎮的經濟文化等面相發展已有非常大的進步，後龍鎮長朱秋隆為了將後龍鎮20年來重要歷程一一記錄，特聘靜宜大學等4所大學，以10個月重修編纂完成《續修後龍鎮志》20日上午在鎮公所正式公開，續修鎮志共分11個章節，加上許多珍貴老照片，保留了後龍鎮寶貴歷史文獻。

後龍鎮公所原後龍鎮誌是在2002年間，由第13、14屆鎮長黃丙煌及鎮民代表會主席謝清輝時期編撰發行，時隔20年，後龍鎮的經濟、文化、觀光發展已有顯著的改變，現任鎮長朱秋隆決定著手開始進行《續修後龍鎮志》的編纂計畫，巧合的是，當年的代表會主席謝清輝也將出任下屆後龍鎮長，20日也參加新書發表，印證新世代的交替。

後龍鎮公所續修鎮志是委託靜宜大學台文系執行，本計畫共結合靜宜大學、國立中興大學、逢甲大學、東海大學及仁德醫專等文史領域教授及專家團隊，歷時10個月完成編纂《續修後龍鎮志》，建立新的里程碑。

《續修後龍鎮志》共有11個章節，分成自然環境篇、住民篇、政治發展篇、戰後迄今的行政治理篇、經濟與產業篇、都市計畫與建設篇、教育篇、文化篇、觀光與休閒篇、宗教與民俗篇及人物篇。此外，續修鎮志也收錄鎮公所在2020年舉辦「蛻變後龍，翩翩起舞」老照片徵集活動而來的百幅老照片，這上百幅老照片時空橫跨日據時期至戰後初期，有關於後龍人文、庶民及歷史紀錄，對於後龍鎮民的歷史敘事尤顯珍貴。

《續修後龍鎮志》與《後龍鎮誌》在體例上無太大區隔，然在篇章內容增幅上，《續修後龍鎮志》更反映著後龍鎮民日常生活。如〈文化篇〉經由前國立台灣文學館館長廖振富執筆下，後龍在地文學史料出土及內容皆有令人驚喜的成果，為台灣文學史及苗栗文學史拓展新的視域。逢甲大學教授梁金群主纂的〈人物篇〉收錄各界地方名人共69位，從政治、經濟、教育、文化等皆有傑出代表人物，可看出後龍地區人文薈萃的底蘊，實在豐饒。仁德醫專老師張孟桃撰寫〈觀光與休閒篇〉內容，則可見後龍鎮公所近年大力推動地方人文保存與推廣、休閒娛樂軟硬體建設成果豐碩，顯示後龍鎮公所各行政部門的用心與用力之處。

朱秋隆表示，從2本鎮志編纂內容可以很明顯地看出近年後龍鎮具有跳躍性的發展，透過編纂鎮志能突顯後龍鎮獨特的歷史文化，同時，《續修後龍鎮志》內容頗貼近鎮民真實生活，透過地方耆老口述歷史、各里辦公處、社區，蒐集珍貴老相片為增修元素。〈人物篇〉更是將後龍鎮內各個領域的傑出人才的成功故事透過訪談記錄下來，集結為後龍鎮的名人錄，讓後代子孫閱讀後可以啟發其奮發向上的動力，未來有機會也可貢獻所長回饋鄉里。

朱秋隆說，能夠在8年鎮長任期屆滿前完成這本《續修後龍鎮志》對他來說意義重大，因為這本書將後龍整體發展又做了一次階段性的紀錄，是一個重要的里程碑，未來，也希望後龍鎮可以繼續向前邁進，成為一個幸福、美好、有豐富內涵的鄉鎮。