由國際團隊成立的博觀資本，20日宣布取得國發會核發的私募股權基金（PE FUND）資格函，是第一檔由獨立基金管理公司取得該項重大資格函。

國發會於2021年6月公布「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」，對於私募股權基金業者有意在台灣市場募資、特別是針對保險公司者，應提出此項申請，同時能引導機構投資人的資金，注入台灣重要且具策略性的行業，以促進產業和經濟發展。

依據國發會的資料，目前有2家私募股權基金業者取得此項資格函，台杉投資是另一家。

博觀資本由曾任職於JPMorgan 的多位資深私募股權基金號（PE Fund）專業人士，於2020年初在台創立，幾位博觀資本的資深成員業已取得台灣就業金卡，來台創業、工作。博觀也網羅國內知名機構的從業人員，共同組成專業的PE fund管理團隊。

博觀資本創辦人Raj Thammineni指出，台灣的另類投資領域，特別是PE fund市場，正處於爆發成長前的萌芽階段，可望在不久的將來，追趕上其他已開發國家的成長趨勢。

博觀資本表示，於2021年3月已簽署影響力投資原則號（Operating Principles for Impact Management），也是台灣首家簽署人。博觀資本期望除了善盡善良管理人責任，為投資人創造良好的投資報酬外，也深信每項投資可以為台灣永續發展目標號（Sustainability Development Goals, SDGs）盡一分心力，堅守ESG的原則。