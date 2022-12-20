中央流行疫情指揮中心今（20日）公布國內本土新增1萬7080例新冠肺炎個案，其中新北市暴增3254例，全台最多，以及51例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，新增病例數較上周二少38例、減少約0.2％。

莊人祥表示，目前國內疫情Rt值（有效再生數）不是太高，大約1.04左右，並不像前一波這麼大，目前在上下震盪當中，還有待觀察，也可能是天氣比較冷，大家減少外出活動聚會，因此感染情形較少。

疫苗接種部分，指揮中心指出，昨日（19日）莫德納次世代疫苗總共接種2萬0877人次，其中BA.1接種65劑；BA.4/5接種2萬0812劑。以及今日無特殊死亡個案。

指揮中心表示，今日新增之1萬7080例本土病例，為7,838例男性、9,226例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,254例)，臺中市(2,175例)，高雄市(1,993例)，桃園市(1,801例)，臺北市(1,749例)，臺南市(1,369例)，彰化縣(877例)，新竹縣(587例)，新竹市(503例)，苗栗縣(444例)，屏東縣(422例)，雲林縣(388例)，嘉義縣(256例)，宜蘭縣(249例)，南投縣(242例)，嘉義市(167例)，基隆市(166例)，花蓮縣(166例)，臺東縣(121例)，金門縣(98例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。

指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至12月17日，死亡日期介於5月30日至12月17日。

18例死亡個案中，有6例死亡時間介於5月底到6月中。莊人祥說明，由於一家診所開立死亡證明後忘記通報，本周日及周一也有公布，都是BA.2疫情期間的死亡個案，目前地方衛生局還在持續比對。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為23例男性、28例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本(4例)，中國(2例)，印尼、香港、泰國及韓國(各1例)，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計38,949例境外移入、8,566,536例本土病例。2020年起累計14,931例COVID-19死亡病例，其中14,914例本土，17例為境外移入。