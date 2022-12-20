蔡政府執政6年提出12項特別預算，總金額高達2兆1170億元。國民黨團今召開記者會，強烈譴責蔡政府敗壞財政紀律、債留子孫，將特別預算常態化，根據審計部前瞻預算檢討報告中明確指出，行政院未能提出經濟效益數據、沒有績效數據，錢花完也不知道花到哪裡，讓「特別預算一點也不特別」。

總召曾銘宗表示，蔡政府從106年開始，每年都提出特別預算，到目前為止，總共提出12項特別預算。其中，106年有2項、107年2項、108年1項、109年3項、110年3項，112年度還有一項特別預算在審議當中，把特別算常態化，不但違反《預算法》第83條規定，總數更高達2兆1170億元，敗壞國家財政。

曾銘宗指出，前瞻特別預算共編8400億元，過去已編7700億元，審計部審計前瞻特別預算第1期1070億元績效檢討報告指出，「尚無實際達成情形之相關數據資料」，連成效數據都沒有；另外，前瞻第2期高達2229億元成效檢討報告也指出，「亦未說明各項可量化經濟未達預期目標之原因，未盡周妥，函請行政院督導改善」，等同錢花完卻沒實際績效數字。

曾也提到，前瞻第3期還在審計部檢討；前瞻第4期高達2100多億元，正由立法院財委會審議，但行政院送進立法院時，沒做任何具體政策效益評估，國民黨團對這樣濫用特別預算表達嚴厲譴責。

國民黨立委費鴻泰表示，總預算加上特別預算舉債1年的未償餘額，依法不得超過佔前3年的國內GDP上限40.6％，110年度佔比32.6％、111年度佔比32.0％、112年度31.0％，中央的政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算總計為8393億。

費鴻泰說，蔡英文上任以來，每年中央政府總預算從第一年的1兆9千多萬元開始逐年增加，111年度中央政府總預算編列2兆2500億元，到了112年度增加到2兆7千多億元，除非國家正處戰爭狀態，否則沒有任何一個家的總預算，增加比例這麼高，蔡英文在任期最後兩年，是打算掏空國庫，還是把台灣掏空？

國民黨立委吳怡玎表示，根據《預算法》第83條規定，特別預算必須在特別情況才可以編列，蔡政府任內，光是特別預算就編列2兆多元，扣除國防預算之外，還有8000多億元前瞻預算、8400億元防疫紓困振興特別預算，真正需要前瞻的是能源問題、少子化問題，蔡政府在少子化僅編列1％、能源相關特別預算僅4％，完全看不到所謂前瞻的概念。