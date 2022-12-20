英國國王查爾斯三世（King Charles III）11月9日造訪北部約克時遭一名23歲男子蛋襲，這名還在讀大學的男大生今天被控「威脅行為」，若定罪，最高恐坐牢6個月。

法新社報導，皇家檢察署（Crown Prosecution Service）表示，瑟威爾（Patrick Thelwell）將於明年1月20日現身約克治安法庭（York Magistrate' Court）。

根據量刑指南，如果罪名成立，瑟威爾最高將面臨6個月監禁。

事發當天，警方表示，查爾斯三世視察約克市中心時，有幾個雞蛋落在他的腳邊，之後瑟威爾便因涉嫌違反公共秩序罪被捕，當天稍晚獲釋。

這名大學生交保候傳，但不得帶雞蛋出現在公共場所，採買生活用品除外。

皇家檢察署特別犯罪與反恐部門負責人普萊斯（Nick Price）表示：「皇家檢察署已授權北約克郡警方，以違反1986年公共秩序法（Public Order Act）第4條的威脅行為控告瑟威爾。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111220