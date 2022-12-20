今年59歲的李連杰在2018年與粉絲合照，滿頭白髮猶如七八十歲老人模樣，讓粉絲相當擔心他的身體狀況，如今李連杰為替首度直播帶貨的向太（陳嵐）加油，罕見露臉拍攝影片，片中一頭黑髮讓人大讚狀態超好。

近日，向太宣布將開直播，找來許多大咖巨星助陣，包括關之琳、陳小春、甄子丹、鞏俐、黃曉明、古天樂等，讓許多網友不禁讚嘆向太的人脈超廣，而當中最令人關注的是，李連杰罕見出現在大眾面前，只為替向太站台。

影片中可見，李連杰不同於先前滿頭白髮滄桑的模樣，反而以一頭烏黑亮麗的黑髮是人，且可發現他臉上皺紋也變少了，整個人精神狀態好多了，許多網友看了紛紛留言「一直在國外養病，精神狀態越來越好」、「年輕好多喔」、「狀態真好」。

李連杰一頭黑髮回春模樣狀態相當不錯。(圖/截圖自微博)

事實上，李連杰曾演出《黃飛鴻》、《方世玉》、《投名狀》等經典作品，更獲封「功夫皇帝」，但2013年卻因罹患甲狀腺機能亢進症，由於長期服用藥物，導致身體水腫發福，心臟也連帶受到影響，狀況大不如前的他近年來也鮮少出現在鏡頭前，而2018年流出一張他滿頭白髮，猶如七八十歲老人的照片，讓粉絲震驚，如今看到他「回春」的模樣，讓粉絲放心不少。