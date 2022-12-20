愛立信公布最新行動趨勢報告指出，5G用戶數將在2022年底達到10億，其中以東北亞和北美近35％的5G滲透率為最高。2022年東北亞地區5G用戶數持續強勁增長，年增近3.2億用戶，台灣和韓國等5G領先市場的電信商表示，5G用戶數增加對整體ARPU產生了正面影響。

全球行動網路流量過去兩年內翻倍成長，70％流量來自於影音內容，排名前四大的社群媒體的影音串流占據了這些網路影片流量的絕大部分。

愛立信致力於推動全球行動通訊技術創新，最新一期的《愛立信行動趨勢報告》預測，2022年底全球5G用戶數將達到10億，並將於2028年達到50億。儘管全球經濟前景不明，5G用戶數仍將比4G早2年突破10億大關（自推出年份估算），為迄今成長速度最快的通訊技術。

全球迄今已有近230家電信商推出商用5G服務，700多個5G智慧型手機型號已發佈或商用。2022年7月至9月期間，全球5G用戶數新增約1.1億，總用戶數達約8.7億。5G在北美和東北亞繼續保持強勁增長，年增近3.2億用戶，預計到2022年底，這些地區的5G用戶滲透率將達到約35%。其中，台灣和南韓等5G領先市場的主要電信商表示，5G用戶數提升對服務收入和用戶平均收入(ARPU)產生了正面影響。

愛立信預估，到2028年底，預計全球5G用戶數將達到50億，占用戶總數的55％。同樣，到2028年底，5G人口覆蓋率將達到85％。

全球4G用戶數將在2022年底達到52億的高峰，但隨著使用者陸續升級到5G，2028年底4G用戶數將降至36億，5G也將在2027年成為主流通訊技術。