中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲（林羿禎），是百萬網紅團體「反骨男孩」的團員之一。擁有甜美外貌以及姣好S曲線的她，是不少網友們心目中的頭號女神。近日，她邀請4名同樣是啦啦隊的好閨密一起合作拍MV，其中有一個場景是在湯屋泡溫泉。5人清一色的性感比基尼穿搭，吸引上萬名網友按讚朝聖，引發熱議。

琳妲於18日在IG上曬出身穿白色比基尼的照片，鏡頭前的她，將木瓢舀水傾倒至身上，挺胸縮腹讓自身的S曲線尤為明顯。另外，還加碼曬出與好友們一同穿著比基尼，露出甜美笑容的合照，大秀福利的作法讓粉絲看得如癡如醉。

原來，這是因為琳妲獲邀要完成「人生清單挑戰」。其中，有一個願望是她想當唱跳歌手並拍攝MV。才發生多名啦啦隊好友一同現身拍片的事件。對此，琳妲也指出：「雖然前一天興奮到睡不著，但拍攝的當下其實還蠻緊張的。」事後，她在YouTube頻道上更新MV的正片以及幕後花絮。

琳妲曬出《來一泡》MV影片。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

相關影片一出，引發粉絲們的熱烈討論，不少粉絲們相當支持琳妲拍MV的嘗試，鼓勵：「期待你的新作品」、「氤氳繚繞的溫泉也太療癒心靈了」、「下次多拍一些吧」。也有粉絲們歪樓，看著琳妲在影片中以濕身造型嗨跳火辣舞蹈，紛紛狂喊想和女神一起泡湯沐浴以及勁歌熱舞，留言：「冬天到了，想和女神一起泡溫泉」、「越看越熱了。」