許多網紅靠著成人社群平台OnlyFans打開知名度，並將此當做賺錢的途徑，24歲網紅漢娜(hannah_cpalmer)靠著此管道爆紅，不過走紅的代價竟是被瘋狂粉絲跟蹤及言語騷擾，甚至搬到她家附近錄下平日的一舉一動，嚇得她聘用隨扈來保護自身安全。

根據《每日郵報》報導，24歲網紅漢娜加入OnlyFans3年多來，不僅在Instagram擁有超過220萬名粉絲，更靠著該平台賺進至少500萬美金，不過成名後的代價則是遭到粉絲惡意騷擾，不僅每天如影隨形的跟蹤她，甚至還能掌握周遭朋友的消息，有時碰到面除了上前攀談，更要求漢娜提供腳的照片，以便滿足自己的戀足癖。

此外，這名瘋狂粉絲更搬到漢娜住處附近，透過窗戶錄下她平時的一舉一動，並將影片上傳到非法網站，直到漢娜在網路搜尋自己名字時，才發現這件事，不過最令人覺得難以置信，竟是這名瘋狂粉會對漢娜與家人進行暴力與性威脅，讓她與家人的自身安全備受威脅，便趕緊報警處理，不過卻被以屬於網路問題，應該交由FBI而回絕，但聯繫FBI後卻沒得到任何回應，讓她只能聘用隨扈來保護自己與家人的安全。