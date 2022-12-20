不只疫情讓學子出國求學備嘗艱辛，台海關係不佳，更導致兩岸學術交流受阻。就在陸委會於11月7日宣布恢復陸籍研修生來台後，世新大學也在近日迎接41位來自香港城市大學的短期研修陸、港生來台。世新大學副校長李功勤特別強調，這對兩岸三地交流有絕對正向功能。

世新大學在19日迎接41名來自香港城市大學的與研修生。值得關注的是，當中不只有香港學子，還包含20多位大陸籍研究生。

李功勤表示，這批來台學生包括大學部與研究生，其中也有陸籍同學。對於學子能順利來到台灣，他特別感謝政府駐香港辦事處的協助，以及陸委會、教育部的開放態度，這對於重啓學術交流的功能，將能發揮最大效益。

李功勤特別指出，以往香港學生赴海外研修，大多首選歐美一流大學，這次選擇到台灣，代表對台灣高等教育有著高度肯定，自己身為教授也感到與有榮焉。

李功勤還提到，接下來在課程安排上，同學將在校內設置的Lvs智能攝製基地所參加「元宇宙與影劇製作」「大數據」及「傳播學概論」等課程。而為了讓香港與大陸同學充分認識台灣，也將安排「認識台灣民俗文化」課程，由校內曾任日本NHK節目主持人的日語口譯專家林雪貞與歷史學教授邵祖威等人引領同學們走訪景點，親身認識台灣文化。

疫情在全球流行已步入第3年，大批學子求學計畫大受影響，對於能夠離境到海外學習，香港與大陸同學都表示非常開心。

香港城市大學大陸籍研究生樊潔說，從來沒來過台灣，對台灣一直很嚮往，能在此時到台灣求學，「感覺挺好的」。且從申請過程到抵台過程，世新大學老師們都非常熱心幫忙，已能感受到台灣人的親切好相處，相信接下來在台灣的生活一定能非常順利、愉快。