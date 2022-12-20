主計總處下修明年經濟成長率，保3愈來愈不樂觀；在景氣前景未明下，國泰金今公布12月國民經濟信心調查，時事題是攸關民眾明年年薪調幅的預期，結果顯示有58.5％的民眾認為明年不調薪，每月經常性薪資調整幅度將維持今年水準不變，較2021年調查增加9個百分點。

調查同步顯示，預期會加薪的民眾比例從44.3％下降至32.7％，較2021年調查減少11.6個百分點，認為會減薪的民眾比例，則從6.2％上升至8.8％，較2021年調查增加2.6個百分點。國泰金表示，調查有67.3％民眾預期薪資將維持不變或下降，顯示民眾對明年調薪的樂觀程度較去年下降。

歲末年終，國泰這次也對民眾年終獎金預期做調查，有38％的民眾認為今年年終獎金將在1個月以下，較去年調查減少0.7個百分點；預期在1至3個月的民眾比例則升至55.1％、比例最高，認為年終獎金是經常性薪資3個月以上的民眾約6.9％，較2021年調查增加0.2個百分點。