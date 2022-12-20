（愛立信預估，全球行動數據流量預計2028年將較2022年成長近4倍，達到每月325EB。圖右為台灣愛立信總經理周大企，左為台灣愛立信技術長姚旦。圖／林淑惠） 台灣愛立信總經理周大企表示，根據愛立信最新行動趨勢報告指出，全球行動數據流量過去兩年翻倍成長，預計2028年將較2022年成長近4倍，達到每月325EB。台灣愛立信技術長姚旦認為，從GSMA最新報告顯示，未來20年，全球各個國家若要持續發展5G甚至6G，對於中頻段頻譜的需求非常大，因為中頻段提供通訊需求的容量及速度，台灣目前在中頻段頻譜主要有2.6GHz及3.5GHz，當話務增加時，台灣下一波還需要更多的頻率。愛立信預估2023年，全球平均每部智慧手機的月平均數據流量將達到19GB。在預測期間（2023-2028）內，提前推出5G的市場可能會在流量成長方面領先。2022年5G在行動數據流量中的占比預計約為17％，相比2021年末的10％有所提高。預計到2028年，這一比例將增至近70％，屆時所有的行動數據流量成長都將來自5G。2022年，影片約占全球行動網路流量的70％。針對抽樣網路流量的測量顯示，來自串流社群媒體平臺的影音串流構成了影片流量的絕大部分。排名前4大的社群媒體的影音串流占據了這些網路影片流量的絕大部分。預計到2028年底，影音流量將每年成長約30％，屆時將占全球行動數據流量的80％。