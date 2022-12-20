台中市豐原區農會20日辦理食農教育成果發表會。(豐原區農會提供)

食農教育正式立法後，各級農會及學校持續辦理豐富多元的食農教育活動，台中市豐原區農會20日辦理食農教育成果發表會。總幹事蔡森揚表示，豐原區農會自2016年起執行食農教育計畫，在學校協助下，共同讓學生對於農業與食物更認識，也培養成就感及自信心。

台中市政府農業局主祕陳柏宏表示，食農教育正式立法後，各級農會及學校持續辦理豐富多元的食農教育活動，透過成果發表會的辦理，得以互相交流，讓台中市食農教育更完美。

豐原區農會總幹事蔡森揚指出，豐原區農會自2016年起執行食農教育計畫，感謝各級學校的協助和幫忙，共同讓學生對於農業與食物更認識，也培養成就感及自信心。

台中市政府教育局主秘郭明洲也蒞臨鼓勵各單位對食農教育的落實，期許未來能持續配合政府政策共同努力推動。

豐原區農會表示，本次食農教育成果發表會為台中市首次辦理，講師群由校級單位、農會單位、以及產業實務單位等，包括東之寶幼兒園、豐原區瑞穗國小、豐原國中、豐原高中、豐原高商，大雅區農會、台中市農會、霧峰區農會、清水區農會，豐原長青元氣學堂、台中市鄉村永續生活發展協會、禾豐田食等，透過多面向的實際分享，達到產官學研界的深刻交流。與會民眾紛紛表示，希望未來能再辦理相關活動，使食農教育能扎根於幼童，有助於國家未來發展。