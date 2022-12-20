屏東一名女子日前與同事一同飲酒，酒興正濃時發現酒已喝光，於是將車子借給同事，由同事駕車與她同去便利商店買了一手啤酒，回程時遇到員警攔獲，駕駛人酒精濃度超過0.55，女車主亦在車上，監理站除對駕駛開罰外，因女子為汽車所有人，明知同事酒駕卻不禁止開車，因此對她裁罰12萬元。

女子原本分期繳款，但未繳畢即不再理會，案件於12月移送行政執行署屏東分署執行，書記官受理後迅速至女子居處訪查並進行催繳，當事人外出工作，執行人員交付繳款通知書給丈夫代為轉交，女子當天立刻繳納完畢。

屏東執行分署表示，汽機車所有人縱使未飲酒，若明知駕駛人有酒駕情形卻仍借對方使用交通工具，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，會被開立與駕駛人一樣額度的酒駕罰單，且被吊扣牌照2年。

條文處罰規定旨在賦予交通工具所有人共同杜絕酒駕之責，因此案件一旦移送執行，分署會強力貫徹交通正義，女子僅為一手啤酒最後卻上繳12萬元給國庫，金額足以購買714手台啤，非常不划算。

20日全國13分署同步強力執行酒駕案件，屏東分署派出書記官與執行員，兵分多路至枋寮、瑪家、新園、佳冬等地現場執行，查封不動產及催繳。分署強力執行酒駕案件一年來，共357位義務人繳清或繳納部分款項，已為國庫收回1221萬元酒駕罰款。

春節將至，民眾尾牙餐敘宴飲場合日增，為防止酒駕肇事一再發生，屏東分署提醒酒後切勿開車，避免傷人傷己，對於酒駕案件分署必定徹底執行，以守護用路人的交通安全。

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