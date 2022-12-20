知名律師呂秋遠高中畢業於台北市立建國中學，日前呂秋遠返校參加畢業30周年校友會，笑憶當年校刊上的經典笑話，與高中舊識及師長憶當年，還曬出一張與2名火辣教官的合照，引起網友熱議。不過據了解，兩位火辣女教官並非「真教官」，而是主辦單位請來穿著模擬軍服的cosplay模特兒，主要是炒熱現場氣氛，但兩位辣模還是讓網友大呼「教官好辣。」

呂秋遠18日在個人臉書分享，受同學號召，18日重回建中參加畢業30年的校友聚會，時光荏苒如今他已年近半百，還自嘲說道，「如果從古代的標準來看，大概也就是飄散著老人味」。

呂秋遠說，不少同學相當凍齡，有的甚至穿上高中制服出席，該日也見到高國華老師，大家碰見老師都相當開心合影；雖畢業許久，但同學間都還叫得出名字，大夥閒聊著健康與生活，沒人在聊工作與交換名片，「因為到了某個年紀以後，就會發現，那些所謂的成就，其實都是假的，生活上的平安與快樂才是真的。」

律師呂秋遠（圖中）日前返回建中參加同學會，當日現場出現2名火辣女模特兒扮演教官，炒熱活動氣氛。（翻攝自呂秋遠臉書）

文章最末，呂秋遠曬出一張與2位女教官的合照，大讚建中是好學校，大家請踴躍報名參加，但別問他教官的電話，因為他也沒有。透過圖片可見，呂秋遠與2位女教官合影，值得一提的是，2名女教官相當年輕貌美，留著披肩長髮，身穿著合身的制服短裙，大秀雪白長腿，讓人不曉得眼睛該擺哪裡。

不少網友看了紛紛歪樓大暴動，在留言區直呼，「有這樣的教官，每天上學進校門一定要有一點小違規可以被勸導。然後持之以恆」、「每天都想去教官室罰刷地了」、「教官好辣！」、「哇哇哇！辣妹欸」、「我高中時如果有這樣的教官，我也不會翹課了」。