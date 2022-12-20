新竹市虎林國中擁有全新竹市首座英語情境學習中心，與第2座自造教育與科技中心，為提升科技教育實力，導入數位發展課程模組，運用數位學習平台，打破學習空間及時間限制，教師也能從線上進行回饋和批改，有效紀錄學生的學習歷程。

為提升新竹市中小學科技教育實力，在「生生有平板」政策下，虎林國中校長謝大才規畫學校資訊基礎建設，全力支持教學的創新與社群運作，也親自參與教師研習，並建置Seesaw APP、OHA及Teams等雲端教學平台建置，提供上課時的即時問答，以及下課後的數位學習。

其中，OHA雲端教室將實體教室虛擬化，可即時線上點名、互動提問、搶答、評分、抽籤、分組、投票等；Teams雲端教學平台則可以讓老師指派教材，線上即時了解學生測驗狀況，考後根據答錯率檢討，有效提升學生學習成效。

謝大才表示，學生使用平板上課，能有效提升專注度和興趣，學生一方面完成任務，另一方面也能學到如何使用科技資源加強學習，他認為，建立完善的科技教育環境，能讓雙語教學的觸角向外延伸，透過小平板也能遨遊大世界。

使用過平板教學的同學吳彥辰也說，如果平常上課有問題，可以直接詢問老師，學習上更有效率。老師洪鈴華也說，透過Teams把試題放在雲端，學生回家後可以自行評量，後台也提供分析結果，供老師評估教學成果，她認為導入科技平台，學習與教學都更精準有效率。

市府指出，新竹市每年投入教育經費佔總預算比例最高，鼓勵各校發展特色課程，讓學生多元發展，同時也致力於提升數位校園軟硬體資源，積極推動「生生有平板」政策，更創全國之先達成全新竹市46所公立國中小學，無線網路建置達百分之百。