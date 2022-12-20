美國作家謝倫伯格（Michael Shellenberger）19日公佈了第7批推特（Twitter）內部文件，聲稱這些資料顯示出了美國國家相關情報部門努力壓制當時，總統大選期間拜登（Joe Biden）的二兒子杭特・拜登（Hunter Biden）的地獄筆電門證據，而政府介入的力量在消息爆發開來的前、後都有發生，後來更是直接要求推特和臉書高管把輿論風向引導成「俄羅斯駭客洩密。」

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）20日報導，謝倫伯格在分享文件那則推文裡談到：「故事開始於2019年12月，特拉華州一位名叫艾薩克（J.P. Mac Isaac ）的電腦店老闆從杭特・拜登留在他那裡的一台筆記型電腦，並且聯繫聯邦調查局。2019年12月9日，聯邦調查局發出傳票，並拿走了那台筆電，」

1. TWITTER FILES: PART 7



The FBI & the Hunter Biden Laptop



How the FBI & intelligence community discredited factual information about Hunter Biden’s foreign business dealings both after and *before* The New York Post revealed the contents of his laptop on October 14, 2020 — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) December 19, 2022

謝倫伯格引用《紐約郵報》（New York Post）的報導說，由於到2020年8月還沒有收到聯邦調查局（FBI）的消息，艾薩克給總統川普（Donald Trump）當時的律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的辦公室發了電子郵件，不過，當時朱利安尼正在接受聯邦調查局的監視。

他後來分享了杭特・拜登的律師梅西雷斯（George Mesires）10月13日晚上7點發給艾薩克的電子郵件的截圖，表明他們提前1天得知了《紐約郵報》的報導，而該報導將在隔天發表。

謝倫伯格進一步分享了推特新老闆馬斯克（Elon Musk）所發佈的推特內部文件，他貼出的信息截圖顯示，10月13日晚上9點22分，聯邦調查局特別探員陳（Elvis Chan）向推特當時的內容主管羅斯（Yoel Roth）發送了10份文件。

《紐約郵報》稱，從杭特・拜登的筆記本電腦中洩露的電子郵件顯示，時任美國副總統的拜登正在幫助他兒子杭特・拜登在烏克蘭進行商業交易，他利用其父親的影響力與一名烏克蘭商人達成交易的細節。

臉書和推特都限制分享這篇文章，然後在審查制度的指控下改變了輿論方向，謝倫伯格在其推特上寫道。「然而，在所有2020年期間，聯邦調查局和其他執法機構一再誘導羅斯將關於地獄筆電門視為俄羅斯的「駭客和洩密」行動。