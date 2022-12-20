竹縣領航 讓愛飛揚！新竹縣2023公益慈善跨年晚會31日將在縣府前廣場熱鬧登場，邀請金曲歌王趙傳、周興哲、鼓鼓呂思緯等超過10組超強卡司輪番登場，縣長楊文科歡迎民眾捐發票兌換摸彩券，挺公益，還有機會將2部頭獎汽車開回家！

縣長楊文科（中）等人宣傳新竹縣2023公益慈善跨年晚會，31日當天可透過中視綜合台收看。（羅浚濱攝）

縣長楊文科20日與贊助舉辦晚會的新竹縣不動產開發商業同業公會理事長楊勝翔、榮譽理事長吳國寶及吳的歌手夫人張涵雅、男子組合「黑旋風」出席啟動儀式，「黑旋風」帶來熱歌勁舞，張涵雅獻唱個人專曲的「噗仔聲」，獲得熱烈掌聲，也為跨年晚會提前暖場。

新竹縣2023公益慈善跨年晚會啟動儀式，歌手張涵雅在會中獻唱「噗仔聲」，獲熱烈掌聲。（羅浚濱攝）

楊文科說，今年的公益慈善跨年晚會以「竹縣領航，讓愛飛揚」為主題，將在縣府前廣場舉辦，已連續3年獲得新竹縣不動產開發商業同業公會的贊助支持，特別要感謝楊勝翔與吳國寶，不遺餘力地為公益慈善付出。

楊文科說，今年跨年晚會卡司強大，縣府廣場有100攤美食攤位，180秒的高空煙火秀，還有2部汽車、20台電視機等總值至少400萬元的摸彩品，讓參與晚會的鄉親抽獎。

縣內13鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券外，只要在晚會當天下午3點至晚上7點，憑11月至12月的5張實體發票或3張雲端發票，在晚會現場櫃台兌換摸彩券，每人最多兌換3張，全場共15000張為限，發票全數捐贈公益慈善團體。

交旅處長游志祥說，晚會將安排今年客家新曲獎最佳創新歌曲獎的3名歌手開場演出，主要卡司則有趙傳、周興哲、Bii畢書盡、張涵雅、鼓鼓呂思緯、老王樂隊、G.O.F、黑旋風、廖柏雅、MVP迷霧森林等，活動當天可透過中視綜合台收看。此外，中視新聞臉書粉絲專頁、中視新聞YouTube及縣長楊文科臉書粉絲專頁也有網路直播。