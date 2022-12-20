新北市樹人家商今（20）日於「新北市銀色知悠生-蒙特梭利中心」舉辦該校及認知悠能銀髮俱樂部培力計畫成果聯合發表會，由校內6個專業類群科系跨域合作，並搭配聖誕節活動，與長者一起互動，創造兩世代的交流暸解，也展現青銀共生、共融、共好的成果。

教育局指出，該活動透過新北創新教育加速器計畫挹注，與社會局跨局處及「新北市銀色知悠生-蒙特梭利中心」協力合作，來展現人家商及認知悠能銀髮俱樂部培力計畫成果，同時培養未來青銀專業人才，無論升學或就業皆可從事銀髮服務相關產業。

社會局長張錦麗表示，「新北市銀色知悠生-蒙特梭利中心」為銀髮俱樂部培力計畫之一環，迄今培力22位「認知悠能輔導員」，實地至銀髮俱樂部輔導服務模式精進與環境改造。兩年多以來已將該服務模式導入656家銀髮俱樂部，超過6萬名長輩受惠。

樹人家商校長利政南表示，校內的加速器計畫整合6個專業類群科系跨領域合作，帶領師生走出校園、深入社區服務銀髮長者，建立學生具備優良服務態度，親近、關懷社區銀髮長者需求，過程中讓學生與社區長者共生、共融、共好，學以致用。

教育局長張明文補充，新北市積極鼓勵技職發揮專業服務社會，即為新北獨創技職社會責任VSR精神(Vocational Social Responsibility)，未來也將持續推廣青銀世代合作的對話，不只共創青銀新教育，更要讓新北市成為青銀共生、青銀共融、青銀共好的幸福城市。