將於明（2023）年1月8日投票的台北市第三選區立委補選，共有國民黨王鴻薇、民進黨吳怡農與無黨籍蕭赫麟等3人參選，台北市選舉委員會於今（20）日進行號次抽籤，1、2、3號依序為吳、王、蕭。

蕭赫麟今日未到場，由北市選委會主委代替抽籤，抽到3號；接著上場的吳怡農抽出1號後豎起大拇指，表示自己將一步一腳印，持續努力；最後一個抽籤的則是王鴻薇，她抽到2號後雙手比YA直呼勝利。

直得一提的是，吳怡農今日約遲到6分鐘才出現在抽籤現場，王鴻薇則是準時到場，而吳在抵達後，還先向王握手致意。