在房市趨向低迷之際，英國政府在周一宣布，延長一項計畫，將鼓勵銀行對首次購屋民眾提供95%高價值比的抵押貸款計畫。

該「抵押貸款擔保方案」首次於2021年4月啟動，原定在今年底停止，但現在將延長到2023年底，估有超過2.4萬個家庭將受惠於該方案的抵押貸款。

目前抵押貸款利率攀高，擠壓了購房者的可支配所得，房價也正在下跌，房市趨向低迷。

財政部副部長John Glen說，延長該方案，將讓更多家庭受益，也在艱難的時刻支撐了市場。

房貸銀行Halifax在上周提出預測，明年英國房價將下跌8%，並且今年11月房價出現自2008年以來最大的月減幅度。

在該抵押貸款計畫中，政府從銀行那收取費用，作為交換，政府也將承擔更多的額外貸款風險。該費用也將用於彌補(銀行)可能出現的損失和行政費用。

從新冠疫情爆發以來，由於資金寬鬆，英國房價已經飆漲超過4分之1，讓多數的首購族難以籌得超過5%的購屋定金。

該「抵押貸款擔保方案」可融資家庭最多60萬英鎊的房屋貸款。