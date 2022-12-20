台東縣政府20日在原住民文化創意產業聚落舉行「2022幸福i部落 怎麼拿麼順」成果展，展現台東原民部落戶外無線寬頻服務辦理成果，縣長饒慶鈴說明，今年9月底縣內183個部落的無線網路愛部落i-Tribe已全數建置完成，推動原鄉地區WiFi應用服務延伸，提供全台最多共1111個愛部落WiFi熱點，達到醫療照護、通訊、觀光宣傳、產業發展並縮短城鄉差距。

台東縣政府20日在原住民文化創意產業聚落舉行「2022幸福i部落 怎麼拿麼順」成果展。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴表示，台東縣原住民人口占全縣總人口3成以上，多數散居在偏鄉山地，網路建設艱難，遇天災或緊急事件與外界幾乎斷訊，為提供完善地便民服務，向原住民族委員會、國家發展委員會爭取預算，自2015年起陸續建設WiFi （i-Tribe）寬頻服務環境，並在此基礎上，介接巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決居民緊急救護的問題，保障居民的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

原民處說明，WiFi愛部落（i-Tribe）使用簡單，不須認證，只要3步驟：將手機WiFi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選「同意」即可上網，對於當地的生活便利性以及醫療保健品質，皆有大幅度改善，部落長輩可以透過i-Tribe無線訊號免費和外地親友即時通訊，一般商家也可透過i-Tribe在社群媒體分享農特產品、部落美食及旅遊行程，對於當地經濟及觀光帶來無限商機，改善偏鄉數位落差，縣府也在各部落積極舉辦座談會及人才培訓等活動，讓族人充分了解使用方法及應用。

馬當部落主席郭傳宏表示，目前使用狀態有點卡，不確定是否因基地寬頻受到限制，不過確實便利許多，尤其設置人多的熱點如部落文健站、聚會所等，提高長者們生活的便利性。

台東縣政府20日在原住民文化創意產業聚落舉行「2022幸福i部落 怎麼拿麼順」成果展。（蔡旻妤攝）

原民處指出，未來也將推動i-Tribe應用，如透過大數據分析，取得外來客、學子、當地居民在部落的移動趨勢，了解在大型活動中人潮的動向，便於縣府規劃車流及人流，並可透過AR的運用，吸引遊客深入探訪部落亮點，促進部落的觀光發展，縣府期望未來持續發揮「原力」，一起攜手打造「幸福i部落」。