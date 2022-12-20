民眾黨籍新竹市長當選人高虹安因涉嫌浮報助理費，上周遭北檢偵辦，後以60萬元交保，目前檢方偵辦方向鎖定公積金是否被挪為私用。對此，民進黨台北市議員王世堅指出，若高虹安是在有真的助理的前提下使用公積金，那麼這只是「做人」、而非法律的問題，因此呼籲北檢應依照比例原則來查辦此案，同時他認為，北檢對高虹安的方式有點侮辱和太過了。

王世堅昨（19）日在政論節目《新聞面對面》表示，高虹安的司法問題，就是她有沒有用人頭助理、浮報加班費，但若高真的有這些助理，並與他們約定好了月薪和公積金規定，助理們也有加班的話，那就是「老闆與夥計」的問題，不要入人於罪。

王世堅接著說，公積金的問題當然應該要查，但高虹安若是在「有真的助理」的前提下使用公積金，這樣的行為雖不正當卻合法，因為公積金是老闆和員工們一同出的，照理說老闆應該「出得多，用得少」，甚至不要用才對。因此王世堅直言，高虹安的不對是做人的問題，她雖然吝嗇、小氣，但「吝嗇不犯法，小氣無罪」。

最後，王世堅建議北檢，應依照比例原則來查辦此事，由於高虹安是立法委員，本來司法與立法就有一定的互相尊重（但並非尊重就不查），可以使用如函送的其他方式。對於現在檢調兵分多路去查，連高虹安的老家都不放過，王世堅也坦言，他認為這有一點侮辱、太過了。