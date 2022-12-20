近來天氣變冷，肌肉更僵硬，一個不小心就可能扭傷或拉傷，許多人第一直覺反應就是自己按摩患部，但骨科醫師表示，其實這是錯誤作法，會讓人疼痛更加劇烈，也不利患部復原，正確作法是暫停所有運動、冰敷、使用彈性繃帶加壓、抬高受傷處並高於心臟，最忌此時按摩或推拿，以免患部更加腫脹，延長復原時間。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書專頁表示，扭傷是指，關節周遭的韌帶因為大力扭扯而受傷斷裂，而拉傷是肌肉與肌腱間因為拉扯、外力而撕裂，冬天天氣冷，肌肉更將僵硬，肌肉和韌帶的伸展性都較差，受傷情況又比夏天多。

陳鈺泓分享正確的扭傷拉傷當下處理方式，第一為暫停所有運動，他表示，在感受到受傷疼痛的那一刻，須立刻停止當下正在做的事，讓受傷的地方可以休息，康復前也不要再做運動。

第二為冰敷，受傷後的24小時內可以冰敷，減緩急性發炎症狀，每次冰敷時間大約10～20分鐘。第三為使用彈性繃帶加壓，用彈性繃帶包紮加壓受傷處，可以幫助血液回流，減少腫脹。

第四為「不要」按摩推拿，停止一切按摩、推拿，讓受傷處可以休息。第五為抬高受傷處並高於心臟，因為把拉傷的部位抬高到超過心臟的高度，可以減少血液循環到受傷處，減少腫脹。