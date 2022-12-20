高雄市長陳其邁獲得連任後，今（20）日小內閣總辭，預計稍晚公布新人事案。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁獲得連任後，今（20）日小內閣總辭，預計稍晚公布新人事案。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁獲得連任後，今（20）日小內閣總辭，下午在市政會議後，將到市政府1樓拍「畢業照」。針對今天小內閣名單是否會公布？陳其邁仍賣關子說「等一下應該很快會知道」。據了解，新聞局長董建宏確定將不續任，遺缺傳出為前媒體人、現任行國處長項賓和接下。

陳其邁今天下午主持首任市長最後一次的市政會議，依《地方制度法》規定小內閣將於12月24日總辭，接著12月25日宣誓就職。陳其邁會議前接受聯訪指出，小內閣名單確定後，馬上會跟大家公布，職務上有做一些調整，還是以穩定，給年輕人機會來做布局，因為市政工作也是延續的。

陳其邁表示，這次獲得市民支持，連任當然最重要的有些重大建設要加速推動，對於後疫情時期，包括產業振興、促進觀光等都會有些不一樣的做法，因此會朝向如何發揮集體的戰力，也兼顧到經驗傳承及年輕化來做一些調整。

至於小內閣更換的幅度如何？陳其邁仍不願鬆口，他說「還是以穩定運作為原則，這樣聽得懂嗎？」，在場記者直回「聽不懂」，他才接著透露，「等一下應該今天很快會知道，要晚一點，因為等下還要拍照」。

據了解，新聞局長董建宏原本在中興大學任教，先是借調到財團法人地理資訊中心擔任董事長兼總經理，前年8月再借調高市府新聞局任職，依法必須回中興大學，這波人事案調整，他也確定不續任，將回學校教書，但他說還是會繼續住在高雄。

至於接任新聞局長的人選？傳出將由前蘋果日報特派、行國處長項賓和接下，他對媒體圈相當熟識，外界也認為可望扮演好高市府的化妝師角色。