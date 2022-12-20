周四（12／22）就是冬至了，是一年中黑夜最長、白天最短的日子，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，摩羯座、雙魚座、天蠍座、射手座在冬至後運勢超級旺，在事業上不但可以心想事成，投資方面也可得到不錯的回報，財運有機會可暴漲致富。

▍摩羯座

摩羯座從冬至開始運勢超旺，會開始把精力放到事業上，因為他們知道，唯有好的技能，才能在往後的日子裡獲得主導權。

▍雙鱼座

雙鱼座的朋友從冬至開始，懂得以逸待勞的意義，因此很多時候都不會輕易使出全力，槍打出頭鳥的教訓還歷歷在目，別輕易退縮，總有一天有展現的機會。

▍天蠍座

天蠍座從冬至開始春風得意，他們會把興趣當成事業，一步步走向極致，而在成功之後，他們也終於能過上想要的生活。

▍射手座

射手座從冬至開始吉祥如意，他們會把錢財分成很多份進行各種投資，因為他們知道雞蛋不能放在同一個籃子裡的道理，當投資有了回報，財運便會開始暴漲。