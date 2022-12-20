全世界引頸期盼的卡達世界盃決賽在台灣時間昨（18）日晚間23時正式開踢！法國、阿根廷冠軍賽不僅打得火熱，兩隊比數拉平後進入延長賽更是讓球迷看得心驚膽跳，最終在PK大戰時由阿根廷以4球全部罰中的成績淘汰4罰2中的法國，抱走今（2022）年世界盃大力神盃，隊長梅西在頒獎典禮上也被黑袍加身，「黑色長袍」真實用意曝光。

法國窮追猛打阿根廷！PK大賽阿根廷「4罰全中」抱走大力神盃

卡達世界盃決賽由法國對上阿根廷，阿根廷在上半場保持兩球領先，沒想到法國隊在下半場80分鐘前後，在2分鐘內迅速追平阿根廷，雙方進入延長賽。延長賽阿根廷隊長梅西不負眾望帥氣進球，沒想到法國球員姆巴佩在第118分鐘再度以12碼罰球拉平，最終兩隊進入PK大賽，阿根廷門將馬丁內茲（Emiliano Martínez）死守球門，加上阿根廷4罰全進，最終順利抱走大力神盃，也刷新阿根廷時隔36年抱走第3座世界盃冠軍的紀錄。

台灣人瘋世足決賽！法國V.S.阿根廷冠軍戰聲量飆破萬

世界盃決賽掀起台灣人討論與關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一個月「2022卡達世界盃冠軍賽」聲量趨勢，可見12月15日決賽名單曝光後，就有許多人紛紛留言猜測卡達世界盃「大力神盃」獎落誰家，當日網路聲量也累積7,130筆；12月18日晚間冠軍戰正式開踢，緊張又刺激的對決不僅讓球迷直呼「絕對必看」，梅西12碼進球「成為史上首位世足所有階段都有進球的男人」，更是成功點燃PTT鄉民的熱情，當日網路聲量直接衝破10,683筆高峰。

PTT鄉民對於阿根廷贏得2022年卡達世界盃冠軍狂刷「神串留名」，「恭喜梅西，值得這個冠軍，哭慘」、「該拿的都拿了，梅西這輩子沒有遺憾了」、「梅西太神啦」、「阿根廷門將比較厲害」、「這次不哭泣了」、「三隻腳踢球！到底算不算犯規啊裁判」、「嚇死人的冠軍賽」、「未來是你的，姆巴佩心臟真的猛」、「姆巴佩未來一定精彩可期」，也有眼尖網友發現只要在Google輸入世足、足球、卡達、阿根廷等關鍵字，跳出世足賽事時畫面就會放出有阿根廷國旗的煙火。

梅西為什麽被黑袍加身？什麼是畢西？

除了阿根廷奪冠成為近日熱議話題，來到世界盃頒獎典禮畫面，梅西被卡達君主「卡達埃米爾」塔米姆本哈邁德阿勒薩尼（HH Emir of the State of Qatar）黑袍加身後捧起大力神盃，不少人也好奇梅西穿著「黑色長袍」用意。

其實該黑色長袍名為「畢西（bisht）」，據《The Athletic》報導，畢西是阿拉伯數千年傳統男性長袍，通常會在特別場合穿著，例如婚禮和宗教慶典，加上畢西大部分是由官員或神職人員穿著，更深一層也代表有皇室、財富和儀式等地位含義，相當於西方世界在重要場合會配戴領帶等級。

雖然穿著當地服裝舉起獎盃實為罕見，不過當人們回顧世界盃時，看見「畢西」也會想起35歲、有史以來最優秀的球員梅西，此外，他獲得大力神盃的地區「卡達」也會被世人關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月20日至2022年12月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022卡達世界盃冠軍賽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。