北市大同警分局12月11日接獲報案，太原路一處超商內有男子受傷需要協助，到場發現由姓被害人遭拘禁，遭5人持棍棒毆打，搶走身上2075元，警方循線查獲5人到案，並依傷害、恐嚇、妨害自由等罪送辦。
警方調查，39歲由男與41歲林男有3萬元債務糾紛，林等人以幫忙朋友慶生為由，約被害人出面，等到由男出面立即遭拘禁，並在旅社內搶走手機以及隨身現金，儘管由男聲稱已經還清，但欠款金額提高變成10萬，被害人無力支付即遭毆打，逼迫交出存摺、證件以及網銀密碼。
由男趁林等人不注意，逃到超商內向店員求救，警方立即成立專案小組，並調閱監視器過濾，15日兵分多路，在新北市板橋、北市萬華等處，拘捕3男2女到案，起出安非他命3包、西瓜刀、其中還有一名女子懷孕近9個月，警方依組織犯罪、傷害等罪將5人移送法辦。
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