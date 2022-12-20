由世界球王梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷足球隊，在本屆2022卡達世界盃足球賽中獲得冠軍，讓全球粉絲陷入瘋狂，阿根廷更舉國歡騰，而在比賽當天攝影鏡頭還捕捉到一名阿根廷金髮正妹，在看到阿根廷進球時竟當場嗨到脫掉上衣，大方秀出豐滿的上圍曲線，讓她意外受到全球矚目。而近日網路上又瘋傳她脫衣後的「新視角」影片，再度掀起熱烈討論。

根據《每日星報》的報導，在阿根廷球隊進入PK賽時，現場的轉播鏡頭拍到一名來自阿根廷的金髮女子看到球員踢進關鍵致勝球後，便興奮的當場脫衣，裡面甚至完全沒穿，大方露出豐滿雪乳，並在胸前畫上阿根廷國旗，在人群中激動吶喊；短短7秒的轉播畫面立即在網路上瘋傳，該名女子也因此爆紅。

I imagine that this female #Argentina fan is saying Congrats Messi in a slightly different way! 😂 Can't believe this was on prime-time TV! #WorldCup #ARGFRA #Messi𓃵 pic.twitter.com/IUuTkFy7HT — H (@HesamSaid) December 18, 2022

不過，近日一名自稱坐在半裸女球迷後方的球迷又公布了一支「新視角」影片。影片中，只見女球迷已脫掉上衣，「正面上空」的舉起單手，抱著身旁的男性興奮狂跳，她豐滿的上圍曲線因此不停的上下晃動；除此之外，眼尖的網友發現除了她，男子身旁的另一名豐滿女子也一樣脫掉上衣，拿起衣服狂歡，絲毫不擔心身材被周圍的人看光，而這段14秒的影片也同樣在網路上瘋傳。

據了解，該名女子在事後就呈現「消失」狀態，網路上也找不到有關她的消息，讓網友們擔心她會因為違反卡達嚴格的伊斯蘭律法而被當地警察帶走；但也有許多人認為卡達政府對於來觀賽的外國人相對寬容，就連被封為「最辣女球迷」的辣模伊凡娜（Ivana Knoll），只穿著比基尼上衣現身賽場都沒有怎樣，因此也有不少人猜測該名女球迷早已回到自己的國家。