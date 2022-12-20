龍頸溪水質淨化場啟用，再造六堆母親河生命力。(林和生攝)

龍頸溪水質淨化場啟用，再造六堆母親河生命力。(林和生攝)

有著六堆母親河美名的龍頸溪，過去因為畜牧廢水及民生汙水直接排放，導致水質不佳與惡臭等問題，屏東縣政府近年來不僅於龍頸溪沿岸進行一系列優質水岸景觀營造，更於上游建置水質淨化場，可望讓水域再現往年清澈親人風華。

龍頸溪水質淨化場20日舉行啟用典禮，由屏東縣長潘孟安、水保處長顏旭明與300多位當地民眾共同見證這歷史性一刻，未來將藉由水質淨化場設置，為龍頸溪注入新的生命力，營造優質水岸環境，讓民眾更親近這條具有客家文化的溪流，進而帶動在地產業觀光與發展。

潘孟安表示，龍頸溪是內埔鄉的生命之河，但過去廢汙水排放等問題，導致水質不佳與惡臭，不僅影響當地生態環境與居民生活品質，也降低東港溪水體再利用性。

2021年屏縣府爭取行政院環保署補助，歷經一年半建置，如今正式完工啟用，重現水清魚現景象，再搭配縣府團隊的水岸景觀營造工程，包括設置特色遊戲場、體健設施、伯公特色休憩空間以及自行車道，讓客家鄉親與遊客走進更美的龍頸溪畔。

屏縣府環保局表示，水質淨化場是在龍頸溪上游設置截流溝截流河道原水，再引水至水淨場，處理程序包含沉沙池、初沉池、接觸曝氣池、二沉池及快濾池等各項淨水單元，淨化後的水體再放流至龍頸溪排水，每日可處理1萬噸水量，大幅降低龍頸溪上游排水70％以上的汙染量。

場區除水質處理外，更將多餘用地進行綠美化，最令人驚訝的是處理後的水質乾淨清澈，可直接供應魚菜共生系統，因此，榮獲國家卓越建設獎最佳規劃設計優質獎殊榮。