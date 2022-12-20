《興櫃股》華安醫學申請上市 14:382022/12/20 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華安(6657)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第15家國內公司(不含國內創新板3家)申請股票上市。 華安醫學實收資本額6.68億元，主要產品為新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售，2021年稅前淨損1.2億元，每股稅後虧損2元。 裕晶醫學 獲亞洲金選獎肯定 北榮新竹分院攜手清華大學 設立醫療教學中心 台中榮總乳房醫學中心 開幕 #華安 #醫學 #申請股票上市 #國內 #興櫃股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國內寬頻上網用戶 突破650萬 04:102022/12/19 財經要聞 正妹醫洋裝野外淋濕 羞曝超兇透視曲線內在看光 10:512022/12/19 娛樂 大陸入境隔離5＋3 變相縮短成5天 04:102022/12/17 產業財經 中國民眾瘋搶藥 海外藥開價貴9倍仍賣光 16:392022/12/18 兩岸 大陸疫情升！醫藥界憂原料藥供應不足 王必勝曝國內庫存 14:462022/12/15 生活 傾聽陪伴逾20年 高醫志工黃碧珍獲金牌獎表揚 11:202022/12/20 生活 醫病更寬敞 便捷優化服務 中榮乳房醫學中心開幕 18:082022/12/16 健康 中華電信協助國泰金控打造國內金融業首座Tier Ⅲ等級建造認證機房 16:032022/12/16 財經 蘇揆小三通搶藥說 衛福部信心喊話：量不大不用查 10:552022/12/14 生活 大陸民眾搶赴澳門打BNT 復星擬增接種點 04:102022/12/15 產業財經 陸疫情升溫釀台灣感冒藥缺貨 指揮中心：監測搶藥狀況 14:272022/12/19 生活 大陸3階段復飛國內航班 拚下月底回升至疫前88％ 04:102022/12/18 產業財經 陳吉仲稱國內認知作戰嚴重 藍委轟：離譜卸責狡辯 14:392022/12/15 政治 疑違法為TikTok推業務 國內業者被送辦 04:102022/12/19 社會新聞 《金融》存準率不動 央行總裁楊金龍釋疑 17:192022/12/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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