華安(6657)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第15家國內公司(不含國內創新板3家)申請股票上市。

華安醫學實收資本額6.68億元，主要產品為新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售，2021年稅前淨損1.2億元，每股稅後虧損2元。

裕晶醫學 獲亞洲金選獎肯定
北榮新竹分院攜手清華大學 設立醫療教學中心
台中榮總乳房醫學中心 開幕
#華安 #醫學 #申請股票上市 #國內 #興櫃股