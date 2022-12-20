為增進兩岸交流及提升華人閱讀與科普知識風氣，海峽兩岸「玄覽論壇」自2011年起每年盛大舉行，而今年受疫情影響，改以實體虛擬結合的方式於近日舉行，邀請美國與兩岸學者專家等各界人士逾百人與會，以「繼古開新—鎔鑄經典．別出新裁」為主題，展開熱絡交流。

國圖表示，「玄覽論壇」是海峽兩岸文化盛事，濫觴自2011年5月，由南京圖書館與我國家圖書館具有歷史同源之誼，而聯合發起主辦。本屆論壇同樣由我國家圖書館及南京圖書館聯合主辦，並邀大陸同方知網協辦。活動已成為兩岸最高層次圖書館界學術交流論壇。

國家圖書館館長曾淑賢說明，「玄覽」源自《玄覽堂叢書》之名。本次與南京圖書館共同舉辦之「玄覽論壇」有特殊的歷史意義。在1940至41年抗戰期間，由鄭振鐸、蔣復璁等與文獻保存同志會先輩們傾力搜羅，短短1年半計搜購善本約4800餘部（計約4萬8000餘冊）、普通本線裝書約1萬1000餘種（計約1萬5000餘種）。

曾淑賢提到，之後因戰火延綿，其中屬玄覽堂叢書底本分藏在北京圖書館24種、南京圖書館23種及台灣的國圖的23種，才得以妥善保存。經過多年的努力，兩岸圖書館合作舉辦「玄覽論壇」，致力保存、弘揚經典，有如再現當年先賢的義舉，為圖書館界保存經典的使命，樹立重要里程碑。

本屆論壇受疫情影響，台灣部分採實體方式於國家圖書館舉辦，南京場次則是採預錄方式參與論壇。

曾淑賢指出，本屆玄覽論壇雖仍因新冠疫情故，大陸代表無法親臨盛會，然拜科技所之賜，透過網路連接，身處兩岸的主辦單位及學者專家仍能跨越疫藩籬，一同歡慶第9屆玄覽論壇的順利舉辦。

曾淑賢期盼，雙方藉由網路、實體雙路併進，一同透過議題的互動討論及彼此的業務經驗分享，齊力提升公眾閱讀素養，一同活化古學，傳布新知，讓中華文化展現出永久魅力和時代風采，並在兩岸文化交流上留下燦爛的一頁。

國圖提到，本次論壇規模盛大，兩岸及美國共14位學者專家進行主題演講。本屆論壇以「繼古開新—鎔鑄經典．別出新裁」為主題，又區分為兩個子主題，分別為：（一）鎔鑄經典—舊學典範的提煉與薪傳及（二）別出新裁—圖書館的新思、新制與創新。兩岸及美國嘉賓圍繞論壇主題與子主題發表演說並進行3場專題演講，為兩岸文化交流譜寫新章。