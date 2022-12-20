台北市中山女中樂旗隊於上周六赴嘉義市參加國際館樂節嘉年華，卻傳出旗隊高二學生要求3位高一學生在寒流來襲時穿著無袖連身短裙演出，校方默許高二生決策，事後也未有回應。中山女中校長張云棻受訪解釋，事前有詢問學生是否要穿外套，她們考量到表演需求而拒絕穿著，校方事後會針對樂旗隊服裝提出檢討與改善。由於家長當時在後援會群組提出質疑，校方未能在第一時間回覆，才誤認學校不回應。

中山女高樂旗隊於12月17日受邀於嘉義市國際管樂節演出，樂旗隊家長將現場拍攝影片分享至後援會群組，影片中可見有3位高一學生在寒流當天穿著無袖連身短裙參與表演，引起家長質疑旗隊學姐向學妹提出不合理要求形同霸凌，校方卻未在當下處置，事後也未向家長做說明。

中山女中校長張云棻解釋，中山女高旗隊依職位有不同制服，3位學生穿著的正是備用護旗隊用衣，因過去表演不曾碰上寒流，而未能適時調整服裝，事後校方會提出檢討、改善。

她說明，由於表演當天天氣寒冷，校方於表演前有詢問3位學生是否要穿外套，她們考量到表演需求，也希望行動方便故拒絕穿著。表演結束後，教官不只遞暖暖包，也購買薑茶供學生飲用，學校則儘速安排學生上遊覽車回飯店休息，陪同的樂旗隊學姐更不時關心高一學生狀況，彼此相處融洽。

張云棻指出，家長在表演當天透過後援會群組提出疑問，不曉得校方相關人員未在群組當中，故當下僅由後援會團長釋疑，家長才認為校方不回應，應是溝通上出現誤會。而校方經團長告知，已於昨日晚間致電解釋，對方表示理解。

針對此事被稱為樂旗隊間霸凌，張云棻無奈地說，與家長溝通過程中從未聽聞霸凌一事，看到相關報導出來感到非常訝異。依照規定，學校出現霸凌事件必須啟動調查，現在很擔心學生們心情受到影響。

高一家長則受訪說明，中山女中槍旗隊有嚴格的學姐學妹制，學姐更曾要求學妹於下雨天操場練習，上周六嘉義市國際管樂節演出還要求高一生必須穿著無袖連身短裙，即使校方上前詢問要不要穿外套，學妹仍會礙於學姐不敢答應。

該位家長說，上述情形不至於能被稱作霸凌，畢竟樂旗隊學姐只是孩子，未能認知到自己的行為有不妥，僅是希望校方盡到督導責任，不要因為中山女中樂旗隊是學生社團而不多加管理。他也抱怨，校方事隔2日才主動致電說明，如同縮頭烏龜，接到教育局關心才趕緊回覆。