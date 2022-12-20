國際貨幣基金（International Monetary Fund）今天表示，已為烏克蘭批准1項為期4個月的計畫，目標維持烏克蘭在俄羅斯入侵後的經濟穩定並促進捐款融資。

路透社報導，IMF表示，「有董事會參與的計畫監測」（Program Monitoring with Board involvement, PMB）12月9日獲IMF管理層批准後，董事會今天進行討論，並表示這將有助烏克蘭實施審慎的政策且催化外部融資。

國際貨幣基金首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）在聲明中表示：「大量且可預測的外部資金支持，對當局策略的成功至關重要，而提前支付有助解決2023年初的壓力。」

國際貨幣基金烏克蘭任務負責人葛瑞（Gavin Gray）表示，IMF估計，烏克蘭在2023年將需要400億至570億美元的外部融資。

國際貨幣基金本身不會發放任何貸款，但希望PMB有助提高捐助國支持烏克蘭的信心。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1111220