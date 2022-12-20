廖峻近年因身體狀況，鮮少出現在螢光幕前，他的兒子錦德近日在公視《全家有智慧》透露他身體狀況，坦言廖峻目前已算是半退休狀態，「爸爸現在已經是半退休的狀態了，主要專心在家保養身體」過去曾與廖峻合作許多作品的林美秀，透過鏡頭向廖峻喊話，現在就不要想太多了，好好放輕鬆，在社群軟體上唱歌給我們聽就好，溫暖展現對老朋友的關心。

白天賣肉燥飯，晚上創作台語饒舌歌手阿雞GLOJ，現在跨入主持人的行列，他與公視台語台主播洪敏真為了宣傳兩人全新的南部觀點節目《文化相放伴》與《新聞透南風》，特地北上到《全家有智慧》做伙拚獎金，他們率領AKB48 Team TP的成員「嘉義王」王逸嘉等「南部囡仔」，對抗新作品《再見之後》即將播出的楊子儀領軍廖峻兒子錦德等人，組成的「緣投烏狗兄」，展開一場南北之間激烈對決。

節目一開始，在第一回合的資格賽「四字鬥一字」中，南部囡仔的阿雞隊便展現超群的台語能力，用「台語正字」以2比1的比數領先子儀隊，但在公布比數時，主持人林美秀以「烏狗兄」稱呼子儀隊，讓隊長楊子儀不滿表示，上面明明是寫「緣投」，你怎麼叫我們烏狗兄啦！林美秀接連解釋，帥的到處都是，叫烏狗兄比較瀟灑啦！惹得現場哄堂大笑。

落後的楊子儀想急起直追，又因為「棒球保送」的題目，被主持人阿松爆料楊子儀過去曾參演由澎恰恰執導的棒球電影，但由於當時行程滿檔，結果拿了制服卻幾乎沒去參加練習，面對突如其然的爆料讓楊子儀手足無措，幸好這題讓他成功獲得搶答機會，楊子儀得意地說，如果我這題不會，就真的要被澎哥打屁股了，不料主持人林美秀在一旁補刀，沒關係啊，你一樣不去練習他就打不到了，有趣互動笑翻眾人。