民進黨九合一選舉慘敗，英系民進黨立委羅致政在網路節目《新聞不芹菜》受訪時提到民進黨慘敗，主要來自於新竹市前市長林智堅的論文案，「硬拗後整個黨挺下去」，失去年輕人選票很大原因。他也提到，國安局長陳明通是選舉破口之一，應在立法院預算審查後認真思考去留，而不是拋出一句「陳局長不回答陳教授問題」。

羅致政分析，這次九合一選舉民進黨慘敗，其實從檢「竹竹合併」時，社會氛圍就在改變，社會大眾會認為，民進黨量身打造小英男孩，讓社會覺得民進黨是為了贏，後來論文抄襲案又是另一個大逆轉，從論文爆發後的態度，或是硬拗，這都是失去年輕人選票很大的原因。

羅致政指出，陳明通現在是國安局長，每次面對外界質疑都說「陳局長不回答陳教授的問題」，但陳教授應該出面，如果真的要捍衛清白，請陳明通專心去當陳教授，學術對學術，且陳明通如果繼續留在那個位置，就是「提款機」，一直流血的結果對黨不利、對整個民進黨政府也不利。

而陳明通身為國安局長，但指導論文卻抄襲連環爆一點可信度都沒有，羅致政表示，當陳明通的誠信、能力遭受質疑的時，要帶領國安局的單位就會有困難，他是用個人身份要求陳明通認真思考去留，黨團內對於必須有處置的聲音是有的。