育英國小主任劉文正用爺爺（中）的畫作，引導孩童重視海洋生態永續的發展。（育英國小主任劉文正提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣的育英國小及成功國小，榮獲「111年海洋教育創新教學優質團隊選拔」、「111年教育部海洋教育推手獎」、「2022魚你相育-食魚教案徵選競賽」及「110學年度國民中小學全民國防教育融入式課程教案甄選」獎項，成績表現亮眼；縣長林姿妙表示，讓全國看見宜蘭教育更多可能性及多元性，並持續的發光發熱。

宜縣府今（20日）上午9時30分，在縣務會議中表揚育英及成功國小2校團隊，榮獲教育部「海洋教育」、「國防教育」多項獎項，成績斐然，由校長及教師共同獻獎給林姿妙。另，育英國小主任劉文正贈送爺爺「東澳灣捕魚大豐收」的畫作給予林姿妙，希望宜蘭縣政能蓬勃發展，並成為觀光大縣，生態、環保都兼具的幸福城市。

育英國小教學團隊以海洋教育「猴猴孩子的蘭海心航線」的課程，榮獲教育部「111年海洋教育創新教學優質團隊選拔–國小組特優」、「111年海洋教育推手獎–課程教學團隊獎」；該校讓猴猴孩子們達成「親海、知海、愛海」的海洋教育目標，繼2020、2021年榮獲海洋教育創新優等獎後，此次榮獲特優著實不易。

該校主任劉文正說，食魚教案獲全國特優，主要以「鯖魚的故鄉」–「源」與「緣」為主軸，小時候常聽阿公劉生根分享討海的故事，探討近年因過度的漁撈，使得鯖魚來不及長大和繁殖下一代，而有越捕越少、越小的現象；遂引導孩童從漁場到餐桌開始，強調要保護鯖魚，得以讓南方澳鯖魚的美名繼續流傳下去。

其，成功國小教師江智凱及黃莉茹以教案「齊心護家邦，國家永安康」，獲教育部110學年度國民中小學全民國防教育融入式課程教案甄選活動作品入選「優良教案」。

林姿妙表示，宜蘭縣教育因為有教師們專業無私的付出，用心於教學設計，並善用校內外資源，才能帶領學生學習真實情境不同的樣貌，開拓視野；也感謝學校團隊們的努力，讓全國看見宜蘭教育更多的可能性及多元性，並讓宜蘭教育在全國持續發光發熱。