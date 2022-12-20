百年餅舖宝泉特地推出「五福臨門」等應節禮盒。（宝泉提供／陳淑娥台中傳真）

百年餅舖宝泉特地推出「好運旺來」等應節禮盒。（宝泉提供／陳淑娥台中傳真）

百年餅舖宝泉特地推出「圓滿吉祥」等應節禮盒。（宝泉提供／陳淑娥台中傳真）

農曆過年即將到來，百年餅舖宝泉特地推出「喜兔迎春禮盒」等應節禮盒，還有時下最夯「二代蛋黃酥」。即日起至1月11日，民眾於官網選購可享9折優惠，業者預期今年過年檔市場將較去年成長1成以上。

百年餅舖宝泉為搶攻年節送禮市場，特地推出應節的「喜兔迎春禮盒」、「好運旺來禮盒」、「五福臨門禮盒」、「圓滿吉祥禮盒」，還有時下最夯的「二代蛋黃酥」以及多款膾炙人口的經典糕餅。

蛋黃酥是宝泉熱銷產品之一，早在第三代陳增雄時期就研發虎皮蛋黃酥，引起市場很大迴響，由於虎皮蛋黃酥外皮因宅配易碎，只能提供店取，許多民眾感嘆吃不到。業者精進研發出二代蛋黃酥，並加上宝泉出品烙印，滿足許多消費者要網購宅配需求。

業者指出，二代蛋黃酥的皮更加酥脆，不易因宅配而破碎，紅豆泥不同於第一代，採用紅豆沙泥為主，包裹著整顆鹹蛋黃。二代蛋黃酥在中秋節前開始在門市試賣，得到許多消費者喜愛且回購率高，今年過年將提供老饕網購宅配服務，預估過年檔銷量將可成長1~2成。

百年餅舖宝泉總經理陳孟君預期，由於疫情緩和，過年檔市場將較去年成長1成以上，主要成長來自於合作通路預示訂單以及機場開放的商機，且單單來自網路的詢問量至今已倍數成長。

業者指出，在過年綜合禮盒中，除了新研發第二代蛋黃酥及紅心芭樂酥之外，也有老客戶念念不忘的燒果子和月兔產品，過年期間各種口味的小漢點口味相當齊全，喜愛宝泉的老客戶可到門市自選組合禮盒。