30歲女星林千又外型甜美，還擁有魔鬼身材，她於7年前跟手搖飲店發生爭執，怒嗆店員22K一事產生軒然大波，與納豆分手後，她將重心轉移至精品代購上，常常在社群平台上曬出旅遊照。近日，林千又在巴黎曬出30歲的生日照，近況曝光掀起網友討論。

林千又於昨(19)日在IG發文，曬出一系列在巴黎喬治五世四季酒店慶生的照片，只見她精緻妝容，身上穿著優雅白色洋裝，面對著鏡頭露出甜美的微笑，背後則是飯店豪華富貴的裝潢，看得出她沉浸在美好的氛圍中，「當一切都對的時候，你不需要任何濾鏡。」

據了解，林千又日前也曾在IG發文，抒發自己邁入30歲的心情，笑稱30歲就是存在著某種神奇魔力，「它讓你開始思考人生方向是否正確，開始回顧過往哪裡是否有缺失不足，同時也開始逼自己心態要更成熟沈穩」，在最有力的年紀多賺一點錢，握在手裡的才是最真實的，「創業到了第三樁，終於能給自己一個交代」。

林千又人美而且事業發展有成，累積許多喜歡她的粉絲，留言讚賞她：「變得更美了！」、「超喜歡妳的！做自己有自信有企圖心的女人」、「妹妹真的很棒」、「加油！繼續努力」、「且行且珍惜」，還有人開玩笑說「明明你才20歲」